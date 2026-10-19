Враг ударил по промышленному предприятию в Кривом Роге: есть погибшие
Утром 19 октября российские войска атаковали Кривой Рог
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Под прицелом оказалось промышленное предприятие.
В результате вражеского удара погибли двое мужчин.
На месте работают все экстренные службы, специалисты выясняют масштабы разрушений.
Напомним, в ночь на 19 октября и утром российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Под вражеским огнем оказались три района региона.
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