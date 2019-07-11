Як застуда може допомогти вилікувати рак

Штам вірусу застуди може інфікувати та вбити клітини раку сечового міхура, як свідчить невелике дослідження.

В одного пацієнта зникли всі ознаки хвороби, ще у 14-х були докази, що ракові клітини загинули.

Дослідники з Університету Суррея кажуть, що вірус може "допомогти здійснити революцію в лікуванні" раку і зменшити ризик рецидиву.

Науковці називають такі новини багатообіцяючими, якщо більші дослідження підтвердять такі результати.М'язово-неінвазивний рак сечового міхура вважається шостим за поширеністю видом раку у світі серед чоловіків і 17-м серед жінок, за даними Світового фонду дослідження раку.

Нинішнє лікування цього виду раку є інвазійним або може мати серйозні, токсичні побічні ефекти.

Також потрібний постійний та дорогий огляд, щоб упевнитися в тому, що рак не повертається після лікування.

У дослідженні 15 пацієнтів з цією хворобою отримали вбивчий для раку вірус Коксакі (CVA21) через катетер за тиждень до хірургічної операції з видалення пухлини.

Аналіз зразків тканин після операції показав наявність ознак того, що вірус вбив ракові клітини у сечовому міхурі.

Після того як ці клітини загинули, вірус поширився і інфікував інші ракові клітини, але решта здорових клітин залишилася незайманою.

Вірус робить дещо особливе, каже керівник дослідження професор Гардев Панда з Університету Суррея та Королівської окружної лікарні Суррея.

"Вірус потрапляє до ракових клітин і вбиває їх, приводячи в дію імунний білок, а це спонукає інші імунні клітини приєднатися до цього процесу", - розповів він.

Зазвичай пухлини в міхурі є "холодними", оскільки вони не мають "імунних клітин", щоб боротися з раком.

Але дії вірусу роблять їх "гарячими", що змушує імунну систему тіла реагувати.

Професор Панда каже, що той самий вірус також тестували і на раку шкіри, але це вперше, коли його дію дослідили під час клінічних досліджень на раку сечового міхура.

"У всіх пацієнтів спостерігали зменшення пухлинного навантаження та збільшення загибелі ракових клітин, а в одного пацієнта взагалі зникли всі сліди хвороби, лише після одного тижня лікування, що свідчить про потенційну ефективність", - каже дослідник.

"Слід зазначити, що в жодного з пацієнтів не спостерігалося значних побічних ефектів", - додав він.

Науковці планують застосувати вірус застуди разом із таргетною медикаментозною імунотерапією в майбутньому дослідженні з більшою кількістю пацієнтів.

Доктор Нікола Аннельс з Університету Суррея каже, що віруси на кшталт вірусу Коксакі "можуть означати відхід від більш традиційних способів лікування, як от хіміотерапія".

Аллен Найт, голова благодійної організації Action Bladder Cancer UK, що опікується пацієнтами з раком сечового міхура, назвав результати дослідження багатообіцяючими.

Рак сечового міхура коштує системі охорони здоров'я більше, ніж майже всі інші види раку, через високий рівень рецидиву, каже він.

"Якщо дані щодо безпеки, переносимості та ефективності підтвердять більш масштабні клінічні дослідження та випробування, це може означати нову еру в лікуванні пацієнтів з м'язово-неінвазивним раком сечового міхура, таких як я, які часто відчувають, що інновації в терапії раку проходять повз нас", - каже пан Найт.

Експерт з раку сечового міхура в Інституті раку в Університетському коледжі Лондона, доктор Марк Лінч, каже, що перші результати є "обнадійливими".

"Буде справді цікаво побачити, як ця нова терапія на базі вірусу покаже себе в більш масштабних випробуваннях на людях з м'язово-неінвазивним раком сечового міхура, особливо в поєднанні з новими видами імунотерапії", - каже дослідник.