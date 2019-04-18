Пожежа у Нотр-Дамі: як планують відновлювати собор і як збирають на це кошти

Франція оголосила про міжнародний конкурс проектів з відновлення шпилю собору Паризької Богоматері, що впав під час пожежі в понеділок, 15 квітня.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив, що участь у конкурсі можуть взяти архітектори з усього світу. За словами прем'єра, новий шпиль має відповідати сучасним технологіям і духу часу.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор відреставрують і він стане "ще красивішим, ніж був".

"Ми відбудуємо Нотр-Дам, щоб він став ще красивішим. І я хочу, щоб це зробили за п'ять років. Ми можемо це зробити, ми будемо мобілізовані", - сказав пан Макрон.

93-метровий шпиль сконструювали у XIX сторіччі. На його спорудження пішло 23 роки.

Каркас шпилю складався з 500 тонн деревини, вкритих 250 тоннами свинцевих пластин. За високої температури свинець розплавився і став джерелом токсичного диму.

Як повідомляють французькі ЗМІ, реставратори для відновлення шпилю можуть скористатися зображеннями собору з комп'ютерної гри 2014 року Assassin's Creed Unity. Дія гри розгортається в XVIII столітті в Парижі.

Художниця Керолін Міусс, яка працювала над створенням гри, витратила два роки на створення максимально точної віртуальної копії собору Паризької Богоматері.

Творці гри - компанія Ubisoft - вже пообіцяла допомагати французькій владі, а також повідомила, що пожертвує 500 тис. євро на відновлення собору.

Втім, прем'єр-міністр Едуард Філіпп заявив, що не впевнений чи варто відновлювати шпиль яким він був, "або ж, як часто буває в еволюції спадщини, нам слід надати Нотр-Даму новий шпиль".

Тим часом, серед уламків знайшли бронзову фігуру півня - символ Франції, який прикрашав шпиль. За словами міністра культури Франка Рістера, півень був пошкоджений, але придатний для відновлення.

У фігурі півня зберігаються реліквії, але поки що невідомо, чи вони залишилися неушкодженими.

Президент Французької будівельної федерації розмістив фото статуї, яку несе головний архітектор проекту реставрації Філіпп Вільнев.

Допомога від усього світу

Незабаром після пожежі чимало підприємців та меценатів виявили бажання профінансувати реставрацію.

Серед них були французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, родина засновників косметичної компанії L'Oreal Беттанкур та родина Арно, що володіє виробником люксових товарів LVMH.

З часу пожежі розмір пожертв вже сягнув 800 млн євро.

Прем'єр-міністр Франції пообіцяв, що "кожне сплачене євро на спорудження Нотр-Даму буде віддано лише на цю мету і ні на що інше". Він також оголосив про податкові пільги для тих, хто пожертвує кошти на реконструкцію.

Уряд Франції також запустив спеціальну сторінку для збору пожертв.

Власники двох книжкових крамниць у Парижі закликали надати кошти на відновлення собору видавців, які видають "Собор Паризької Богоматері" Віктора Гюго.

Таким чином вони могли б поділитися своїми прибутками з продажу книги і зробити свій внесок у проект з відновлення собору, пояснили ініціатори.

А авіакомпанія Air France оголосила, що компанія надаватиме безкоштовні перельоти всім, хто буде задіяний у реконструкції.

Що вціліло після пожежі?

Пожежа в Нотр-Дамі почалася 15 квітня о 18:50 за місцевим часом. Повністю загасити вогонь вдалося лише під ранок вівторка.

Внаслідок пожежі впав шпиль і покрівля собору, зазнав ушкоджень інтер'єр.

Пожежним вдалося врятувати головні предмети мистецтва та реліквії, які зберігалися в Нотр-Дамі, зокрема терновий вінець Ісуса Христа і туніку, яка нібито була на Людовику IX, коли він привіз вінець до Парижа.

Дивом, як пише французька преса, вцілили знамениті величезні вітражні вікна.

Не постраждали від вогню і статуї 12 апостолів, які вивезли з собору після ліквідації пожежі.

Вцілів у вогні і головний орган собору. Не дістали ушкоджень і дзвони, які прославив Віктор Гюго.

Як повідомляється, існувала небезпека, що дерев'яний дах під час обвалу пошкодить кам'яні склепіння собору. Це могло призвести до руйнування всієї будівлі.

Але склепіння вціліли. Вони частково утримали на собі уламки палаючих конструкцій і запобігли їхньому падінню всередину собору.

За словами міністра культури Франції, реліквії та художні витвори з собору перенесуть у Лувр, де їх зберігатимуть і зрештою реставруватимуть.

Причина пожежі невідома, але триває розслідування. Слідчі опитують робітників п'яти компаній, які проводили реставраційні роботи.

На думку представників влади, вогонь міг випадково спалахнути саме через ці роботи.