В Україні посилили контроль здійсненням видатків на матеріальне забезпечення

Як інформує прес-служба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, Фондом соціального страхування України розробляються та впроваджуються заходи щодо здійснення ефективного контролю за видатками на матеріальне забезпечення, зокрема, в частині обґрунтованості видачі (продовження) листків непрацездатності. Про це в.о. директора виконавчої дирекції Фонду Сергій Нестеров повідомив під час селекторної наради із керівниками та фахівцями управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві 27 березня 2019 року.

Пріоритетний напрям роботи визначено з метою забезпечення фінансової стабільності системи соціального страхування, упередження зловживань і неправомірного використання коштів Фонду.

Зокрема, виконавчою дирекцією Фонду було напрацьовано План першочергових заходів щодо контролю за здійсненням видатків Фонду на матеріальне забезпечення. Документ проходить погодження та передбачає, серед іншого, продовження моніторингу та аналізу листків непрацездатності, що видаються закладами охорони здоров’я, проведення спільно із лікуючими лікарями розглядів виявлених недоліків, участь фахівців Фонду у засіданнях комісій із соціального страхування на підприємствах тощо.

«Робота з посилення контролю за видатками Фонду ведеться вже тривалий час, і сьогодні по багатьом регіонах ми бачимо зменшення кількості оплачених днів непрацездатності. Це результат, зокрема, вчасного виявлення необґрунтовано виданих чи продовжених лікарняних. У залежності від тривалості страхового стажу, Фонд компенсує застрахований особі від 50% до 100% втраченого за період хвороби заробітку. Якщо листок непрацездатності видано неправомірно, це завдає збитки усій солідарній системі соціального страхування», – говорить Сергій Нестеров.

Водночас, за словами С.Нестерова, контроль, моніторинг та аналіз виданих і продовжених листків непрацездатності не має ускладнити отримання допомоги від Фонду для застрахованих осіб, які її потребують. Зокрема, розробляються заходи із покращення якості надання соціальних послуг у взаємовідносинах між закладом охорони здоров’я, працівником, роботодавцем і Фондом соціального страхування України.

У селекторній нараді також взяли участь заступник начальника управління страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ Ганна Харченко та заступник начальника управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Марина Біляєва, які проінформували щодо причин зростання видатків Фонду на матеріальне забезпечення та результатів моніторингу виданих (продовжених) листків непрацездатності.

Начальники управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві надали звіти щодо результатів організації роботи з контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року із 31481 проаналізованих листків непрацездатності під час перевірок страхувальників 27,3% виявились виданими із порушеннями, загальна кількість оплачених за рахунок коштів ФССУ днів тимчасової непрацездатності зросла на 5,7% та склала майже 38 млн днів, а середньоденний розмір виплат збільшився на 31,9%. Загалом на фінансування матеріального забезпечення Фондом у минулому році направлено близько 12 млрд грн.

Також з березня 2019 року Фондом соціального страхування України відновлено проведення планових перевірок страхувальників щодо використання ними коштів Фонду. Система контролю отримала нові ризикоорієнтовані підходи, що мають на меті зменшити навантаження на страхувальників (роботодавців) та упередити можливі порушення.