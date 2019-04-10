Три тижні повеней в Ірані: 400 тисяч постраждалих

В Ірані третій тиждень йдутьзливи, які призвели до сильних повеней. Стихія вже забрала життя принаймні 70 людей.

За інформацією іранських ЗМІ, наразі затоплені майже дві тисячі міст і селищ у 26 з 31 провінції країни.

Загалом від негоди постраждали понад 400 тисяч людей, каже міністр внутрішніх справ Ірану Абдолрези Рахмані Фазлі.

Через повені рух автотранспорту по десятках доріг перерваний, багато населених пунктів опинилися в ізоляції.

Стихія зруйнувала десятки мостів, в окремих районах негода спричинила зсуви ґрунту.

Напередодні місцева влада оголосила про початок евакуації мешканців міст і селищ, які перебувають під загрозою затоплення.

На тлі цих подій в країні посилилася критика на адресу уряду: невдоволення викликають неефективні, на думку критиків, дії влади у боротьбі з наслідками стихійного лиха.

Окремі урядовці, у свою чергу, пояснюють це скрутним економічним становищем, в якому країна опинилася, зокрема, через санкції з боку США.

"Це не просто економічна війна, це економічний тероризм", - написав міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф і проілюстрував свій запис знімками затоплених регіонів країни.

За його словами, санкції США заважають проводити рятувальні операції - зокрема, доставляти до країни рятувальні гелікоптери.

Екологи, говорячи про причини масштабів повені в Ірані, кажуть, що одна з головних причин - це масова і неконтрольована вирубка лісів.

За даними Організації природних ресурсів і лісогосподарства Ірану, за останні 40 років площа лісового покриву в країні скоротилася з 3,6 млн гектарів до 1,8 млн гектарів.