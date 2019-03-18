Чемпіонат світу з біатлону: Україна здобула бронзу в жіночій естафеті

Українська жіноча збірна здобула "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Українська команда стала третьою у жіночій естафеті.

Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко змогли обійти збірну Німеччини.

Про це повідомляєтсья в офіційному акаунті чемпіонату у Twitter.

Німкені відстали від українок на півсекунди і стали четвертими.

Другою стала Швеція, а перше місце здобула збірна Норвегія, що випередила українок на 35 секунд.

Росіянки фінішували на п'ятому місці.

Раніше український біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на цьому ж чемпіонаті світу.

У загальнокомандному рейтингу чемпіонату, завдяки досягненням жіночої збірної та Дмитра Підручного, Україна посіла четверту сходинку.

На першому місці представники Норвегії з чотирма золотими, трьома срібними та однією бронзовою медаллю.

Другою стала Німеччина, третьою - Швеція.