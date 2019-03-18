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Чемпіонат світу з біатлону: Україна здобула бронзу в жіночій естафеті
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Чемпіонат світу з біатлону: Україна здобула бронзу в жіночій естафеті

18 березня 2019

Українська жіноча збірна здобула "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Українська команда стала третьою у жіночій естафеті.

Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко змогли обійти збірну Німеччини.

Про це повідомляєтсья в офіційному акаунті чемпіонату у Twitter.

Twitter допис, автор: @IBU_WC: On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019OstersundWatch the women's relay live on

Німкені відстали від українок на півсекунди і стали четвертими.

Другою стала Швеція, а перше місце здобула збірна Норвегія, що випередила українок на 35 секунд.

Росіянки фінішували на п'ятому місці.

Віта Семеренко

Раніше український біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на цьому ж чемпіонаті світу.

У загальнокомандному рейтингу чемпіонату, завдяки досягненням жіночої збірної та Дмитра Підручного, Україна посіла четверту сходинку.

На першому місці представники Норвегії з чотирма золотими, трьома срібними та однією бронзовою медаллю.

Другою стала Німеччина, третьою - Швеція.

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