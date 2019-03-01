Євробачення: Україна не братиме участі в конкурсі цього року

Україна відмовилася від участі у 2019 році в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Ізраїлі.

Про це йдеться у повідомленні Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ), яка є організатором національного відбору представника України на конкурсі."Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - йдеться в заяві компанії.

Чому відмовились?

Мовник віддзначив, що запропонував переможцю цьогорічного відбору - співачці Maruv "укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі".

"Після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір", - йдеться в заяві.

За їхніми словами, альтернативним способом визначення представника від України на "Євробачення-2019", згідно з правилами, є призначення представника.

"Суспільне" могло обрати "будь-якого виконавця не з числа учасників національного відбору".

Від такої альтернативи НСТУ відмовився і звернувся до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами нацвідбору, але гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в конкурсі.

"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - говориться у заяві.

НСТУ також пропонує суспільству започаткувати діалог у форматі "ток-шоу, форумів та обговорень за участі провідних експертів сфери" для формулювання позиції українського суспільства щодо проблеми "зв'язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора".

Телекомпанія пропонує напрацювати пропозицій до проекту закону України, що міг би "врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із державою-агресором на майбутнє".

Скандал із відбором

23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song", перфоменс якої називали дуже відвертим.

Глядачі віддали за співачку 6 балів, журі - 5. У голосуванні взяли участь 167 тис. людей.

Напередодні стало відомо, що у неї заплановано декілька концертів у Росії.

Після виступу ведучий шоу Сергій Притула запитав, як її патріотизм співіснує з виступами в Росії. Maruv на це заявила, що у виступах в РФ немає нічого поганого, вона повторила, що своїми піснями несе мир і об'єднує народи.

"Євробачення" для цього і створювали, щоб країни об'єднувались, щоб ділились культурою… Це в першу чергу пісенний конкурс, а не політичні вибори", - сказала Maruv.

Після відбору член правління "Суспільного" (НСТУ) Олександра Кольцова повідомила, що рішення про представника приймуть протягом 48 годин, а Maruv нададуть проект договору про участь у конкурсі.

25 січня Maruv заявила, що готова відмовитися від гастролей в Росії, але не згодна з іншими пунктами договору, який їй запропонувало "Суспільне".

Вона була проти: заборони на імпровізацію на сцені без погодження із "Суспільним", передачі прав на пісню, виконання вимог і вказівок НСТУ, погодження появи у ЗМІ.

Співачка заявила, що за порушення умов передбачений штраф у розмірі двох мільйонів гривень і компенсація збитків.

В ефірі "Громадського" 26 лютого пані Кольцова зазначила, що Maruv запропонували такий же контракт як і попереднім представникам України на конкурсі - Melovin та O.Torvald.

"Для нас величезним сюрпризом було... що артисту не підійшла стандартна угода", - сказала вона.

Melovin у Facebook заперечив, що йому пропонували аналогічний договір.

Кому ще пропонували?

Після відмови Maruv НСТУ запропонувало представляти Україну гурту Freedom Jazz.

Проте учасниці колективу також відмовились, заявивши, що "безмежно щасливі" посісти друге місце національного відбору.

Член правління "Суспільного" (НСТУ) Олександра Кольцова у вівторок повідомила, що компанія запропонувала представляти Україну на конкурсі гурту Kazka.

Тоді ж вона припустила, що Україна може взагалі не брати участі у конкурсі цього року через його "політизацію".

У середу стало відомо, що гурт Kazka, який зайняв третє місце на національному відборі, також відмовився їхати на "Євробачення" від України.

Відмовились від участі у конкурсі й учасники гурту Brunettes Shoot Blondes, яким "Суспільне" й не пропонувало представляти Україну на конкурсі.