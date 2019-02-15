За рік купівельна спроможність українців зросла

У 2018 році купівельна спроможність українців на продукти за якими спостерігає держава зазнала позитивних змін – середня зарплата вміщує більше продуктів, ніж рік тому. Про це повідомив голова української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Подробиці – у матеріалі Аgronews.

Експерти Асоціації, за словами Дорошенко, провели детальні підрахунки: “Ми взяли середню заробітну плату в Україні за листопад 2017 року – 7479 грн і за листопад 2018 року – 9161 грн, а також ціни на грудень 2017 і 2018 років, згідно офіційних даних”.

“Дані статистики щодо середньої заробітної плати, як я вже писав раніше, відрізняються від даних Пенсійного фонду. Але динаміка зростання її схожа: за 11 місяців минулого року, за підрахунками Держстату, показник середньої зарплати зріс на 19%, а за даними Пенсійного фонду – на 17,5%”, – пише Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

“Це вплинуло б на те, що купівельна спроможність зменшилась на житній хліб та батон. Але по більшості продуктів рівень життя українців, які отримають середню заробітну плату, зріс. У той же час говорити, що він суттєво збільшився, є перебільшенням”, – вважає експерт і наводить доволі детальний перелік продуктів, з урахуванням коливання цін.

За рік зменшилась купівельна спроможність на 8 продуктів, що підлягають державному моніторингу, у порядку падіння:

1 Цибуля. На кінець грудня 2017 р – 1370 кг, наприкінці 2018 р – 545 кг. Динаміка споживання з початку року знизилась на 60%, або на 825 кг.

2 Капуста. На грудень 2017 р – 1719 кг, у грудні 2018 р – 1034 кг. Купівельна спроможність за рік впала на 40%, або на 685 кг.

3 Морква. 2017 р – 1113 кг, 2018 р – 767 кг. Падіння на 31%, або на 346 кг.

4 Буряк. У грудні 2017 р – 1189 кг, за рік – 837 кг. Можливість споживання стала меншою на 30%, або на 352 кг.

5 Пшоно. Наприкінці 2017 р – 500 кг, наприкінці 2018 р – 383 кг. Доступність знизилась на 23%, або на 117 кг.

6 Картопля. У 2017 р – 1246 кг, у 2018 р – 1146 кг. Зниження становило 8%, або 100 кг.

7 Крупа ячна. На кінець 2017 р – 785 кг, за рік – 774 кг. Падіння відбулось на 1%, або на 11 кг.

8 Хліб пшеничний із борошна першого ґатунку. На грудень 2017 р – 527 кг, на грудень 2018 р – 524 кг. Купівельна спроможність за рік знизилась на 1%, або на 3 кг.

За 2018 рік, за інформацією Дорошенко, на мінімальну заробітну плату українець міг придбати більше 23 продуктів:

1 Яблука. Наприкінці 2017 р – 446 кг, у грудні 2018 – 995 кг. Можливість придбати збільшилась на 123%, або на 549 кг.

2 Гречка. У грудні 2017 р – 332 кг, за рік – 561 кг. Підвищення становило 69%, або 229 кг.

3 Цукор. 2017 р – 474 кг, 2018 р – 650 кг. +37%, або +176 кг.

4 Яйця. Позаминулого року – 277 десятки, грудень минулого року – 373. Доступність стала більшою на 35%, або на 96 десятків.

5 Олія соняшникова. На грудень 2017 року українець, який отримує середню заробітну плату, міг дозволити купити 219 л соняшникової олії, а на грудень 2018 р – 262 л. Збільшення відбулось на 20%, або на 43 л.

6 Рис. У грудні позаминулого року – 324 кг, наприкінці 2018 р – 385 кг. Можна дозволити на 19%, або 61 кг, більше.

7 Свинини. У 2017 р – 68 кг, у 2018 р – 79 кг. Динаміка можливості споживання за рік зросла на 16%, або на 11 кг.

8 Куряча тушка. Наприкінці 2017 р – 139 кг, за рік – 158 кг. Позитивна динаміка склала 14%, або 19 кг.

9 Кисломолочний сир. Грудень 2017 р – 83 кг, грудень 2018 р – 94 кг. Підвищення відбулось на 13%, або на 11 кг.

10 Молоко. Позаминулий рік – 344 л, грудень минулого – 386 л. Більше на 12%, або на 42 літри.

11 Вершкове масло. У 2017 р – 211 пачок по 200 грам, у 2018 р – 235 пачок. Купівельна спроможність зросла на 11%, або на 24 пачки вагою по 200 г.

12 Морожена риба. На кінець 2017р – 113кг, у грудні минулого року – 125кг. Можна дозволити більше на 11%, або на 12кг.

13 Яловичина. Позаминулого року – 65 кг, за рік – 72 кг. Збільшення на 11%, або на 7 кг.

14 Сметана. Грудень 2017 р – 147 кг, грудень 2018 р – 162 кг. Купівельна спроможність зросла на 10%, або на 15 кг.

15 Сало. 2017 р – 109 кг, 2018 р – 120 кг. Динаміка можливості споживання позитивна, +10%, або +11 кг.

16 Варена ковбаса. Наприкінці 2017 р – 91 кг, у грудні 2018 р – 98 кг. Зростання за рік на 8%, або на 7 кг.

17 Філе курятини. У 2017 р – 84 кг, у 2018 р – 88 кг. На середню заробітну плату можна дозволити купити більше на 5%, або на 4 кг.

18 Манка. У грудні 2017 р – 637 кг, за рік 2018 р – 664 кг. +4%, або +27 кг.

19 Хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку. У позаминулому році – 413 кг, у грудні 2018 р – 421 кг. Доступність зросла на 2%, або на 8 кг.

20 Макарони. 2017 р – 518 кг, 2018 р – 528 кг. Стали більш доступними на 2%, або +10 кг.

21 Борошно. Грудень 2017 р – 792 кг, грудень 2018 р – 808 кг. Українець може купити на 2%, або на 16 кг, більше.

22 Батон. Наприкінці 2017 р – 723 батонів по 500 гр, за рік – 729. Рівень життя, виміряний у батонах, піднявся на 1%, або на 6 штук.

23 Хліб житній. У грудні 2017 року людина, яка отримувала середню зарплату, могла дозволити купити 496 кг хліба, а в грудні 2018р – 502 кг. Купівельна спроможність зросла за рік на 1%, або на 6 кг.