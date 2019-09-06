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Пожежа на старому м’ясокомбінаті Миколаївщини

06 вересня 2019

На колишньому м’ясокомбінаті у Вознесенську на Миколаївщині досі тліє утеплювач промислового холодильника, який загорівся ще на початку вересня, місцеві жителі обурені ситуацією, адже який день поспіль дорослі та діти вимушені дихати їдким димом. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

“Станом на 5 вересня на території колишнього м’ясокомбінату, розташованого у місті Вознесенськ, зберігаються окремі осередки тління утеплювача промислового холодильника. Проблема залишається не вирішеною”, – сказали у відомстві.

Співробітники ДСНС здійснюють постійний моніторинг будівлі із метою виявлення нових місць займання та безпосередньо їх проливки. Ефективному та швидкому шляху остаточної ліквідації заважає аварійний стан приміщень та загроза обвалу конструкцій, вказали рятувальники.

“Правоохоронними органами знайдено керівника об’єкту, але з його сторони не вживаються відповідні заходи та ігнорується ситуація. Місцеве населення вкрай обурене ситуацією, адже який день поспіль дорослі та діти вимушені дихати їдким димом. Матеріали направлено до правоохоронних органів”, – додали у відомстві.

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