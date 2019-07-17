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Найбільше видавництво освітньої літератури поступово відмовляється від друкованих книг

17 липня 2019

Компанія Pearson, найбільше у світі видавництво освітньої літератури, переходить до концепції "digital first": це означає, що пріоритетом для фірми стають цифрові, а не друковані копії книг.

Ідея Pearson полягає в тому, щоб друковані копії навчальних видань можна було лише взяти в оренду, - при цьому оновлюватися вони будуть набагато рідше.

Компанія сподівається, що це змусить більшу кількість студентів купувати електронні версії видань, які оновлюються регулярно."Це переломний момент. Понад половину наших річних доходів ми вже отримуємо з продажів цифрових копій книг. Тому ми вирішили, що так само, як і в інших галузях - приміром, в музиці чи ЗМІ, - настав час переглянути пріоритети у створенні наших продуктів", - каже глава Pearson Джон Феллон.

Наразі 20% доходів компанії - це гроші, що Pearson отримує від постачання навчальних видань у США. Але останнім часом тамтешні студенти частіше віддають перевагу вживаним друкованим виданням, щоб таким чином зекономити кошти.

Щоб протистояти цій тенденції, каже пан Феллон, Pearson більше не оновлюватиме друковані видання кожні три роки і таким чином відмовиться від концепції, яка панувала в індустрії впродовж останніх десятиліть.

Наступного року компанія оновить лише 100 з 1500 навчальних видань. У 2019, приміром, таких було 500.

"Видавництво друкованих книг ще впродовж багатьох років буде існувати, але тиражі ставатимуть все меншими", - прогнозує Джон Феллон.

Головна перевага цифрових книг - такі видання простіше оновлювати. Окрім того, вони можуть містити відео та інші матеріали, що полегшують навчальний процес.

За словами керівника Pearson, спочатку нові правила в роботі компанії стосуватимуться лише США, але згодом поширяться й на інші ринки.

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