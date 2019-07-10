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"Чорні лісоруби" закопали тіло загиблого товариша, щоб їх не викрили

09 липня 2019

Під час незаконної вирубки лісу на Донеччині загинув чоловік, а його "колеги" вирішили сховати тіло у лісосмузі, щоб їх не зловили правоохоронці. Про це повідомляє місцева поліція.

Випадок стався у Нікольському районі, що на південному заході Донецької області. Там жителька села Новокраснівка звернулася до поліції через зникнення чоловіка.

Поліція почала пошуки і вийшла на чотирьох місцевих чоловіків, які розповіли, що вони вирубували дерева, коли одне з них впало на їхнього товариша.

Чоловік помер на місці, кажуть "лісоруби".

"Щоб приховати свою протизаконну діяльність, "чорні лісоруби" вивезли тіло загиблого у сусідню лісосмугу і закопали його", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці відкрили справу про "Умисне вбивство", але наразі планують перекваліфікувати її на "Нещасний випадок".

Водночас "лісорубам" загрожує кримінальна відповідальність за незаконну вирубку лісу.

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