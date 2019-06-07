Трагедія на Дунаї: український капітан раніше протаранив судно в Нідерландах

Український капітан судна Viking Sigyn, яке наприкінці травня протаранило прогулянковий катер Mermaid в Будапешті, раніше був учасником ще однієї схожої аварії в Нідерландах.

Зіткнення суден у Будапешті призвело до загибелі 28 людей. Капітана судна Viking Sigyn, 64-річного українця на ім'я Юрій, арештували незабаром після цього. Сам він повністю заперечує свою провину.Напередодні в угорській прокуратурі повідомили, що у квітні українець був учасником схожої аварії в Нідерландах. Тоді, щоправда, обійшлося без жертв.

Також кажуть правоохоронці, капітан з якихось причин одразу після зіткнення суден на Дунаї видалив дані зі свого мобільного телефону. Прокурори поки не з'ясували, чи мали ці дані якийсь стосунок до аварії.

За даними поліції, український капітан керував круїзним лайнером, який 1 квітня врізався у інше судно в Нідерландах.

Правоохоронці отримали цю інформацію від Євроюсту - агентства, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС. Щоправда, жодних деталей зіткнення у відомстві не надали.

На початку квітня нідерландські медіа повідомляли, що судно, яким керував українець, називалося Viking Idun. Воно належить компанії Viking Cruises - тій самій, яка є власницею Viking Sigyn.

На фотографіях наслідків аварії у соцмережах видно пошкодження як на корпусі судна, так і всередині корабля.

Під час інциденту ніхто не загинув, однак деякі пасажири отримали невеликі травми.

Зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером Mermaid на річці Дунай сталося у середу, 29 травня.

Катер перекинувся і затонув всього за 7 секунд після зіткнення. Жертвами аварії стали 28 людей.

Пасажирами катера переважно були туристи з Південної Кореї.

Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що має докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

Десятки невеликих прогулянкових катерів щодня ходять вздовж Дунаю через Будапешт. Великі річкові круїзні судна, що подорожують вздовж Дунаю між Німеччиною і Чорним морем, зазвичай перебувають кілька днів в угорській столиці.