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Австралієць знайшов шматок золота вартістю $69 тисяч

21 травня 2019

Австралієць за допомогою металодетектора знайшов 1,4-кілограмовий шматок золота.

Крамниця з міста Калгурлі оприлюднила фотографію шматка золота на своїй сторінці у Facebook. Експерти вже оцінили його вартість у 69 тисяч доларів.

Ім'я чоловіка, який зробив знахідку, не розкривають, але власник крамниці розповів, що пошук золота для того - давнє хобі.

Шматки золота такого розміру - велика рідкість. Як правило, їх знаходять не частіше, ніж кілька разів на рік.

Близько двох третин запасів золота в Австралії, розташовані саме в районі поблизу Калгурлі.

"Він зайшов до мого магазину зі шматком золота у руці. На його обличчі була широка посмішка", - каже власник крамниці Метт Кук.

За словами Сема Спірінга, директора Школи гірничодобувної справи Західної Австралії при Університеті Кертіна, менші шматки золота в регіоні знаходять доволі часто.

"Окрім того, що в окрузі є чимало шахт, багато людей просто бродять тут на вихідних, для них пошук золота - хобі. Є й ті, хто таким чином заробляє собі на життя. Для них це повноцінна робота".

"Більшість знахідок - це шматки золота вагою менше половини унції, але їх знаходять тут дуже часто".

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