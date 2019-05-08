Стало відомо коли розглядатимуть земельний законопроект

Наразі урядовий законопроект про відкриття ринку землі знаходиться в “сирому” вигляді – триває перегляд і зміна складу робочої групи з його підготовки, а тому говорити про конкретні терміни його подання до Верховної Ради не доводиться. Про це заявила в.о. Міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева на зустрічі в Європейській Бізнес Асоціації з представниками аграрного сектора, пише портал “ЛІГА: ЗАКОН”.

Вона вважає, що ідея подавати законопроект на розгляд сьогодні позбавлена ​​сенсу і може тільки нашкодити. “Якщо не буде великих потрясінь, внесення земельного законопроекту може відбутися на початку 2020 року” – зазначила Трофімцева.

Болючі питання залишаються колишніми: необхідність передбачити фінансові запобіжні заходи щодо недопущення спекуляцій з землею, можливість надання кредитів під земельні ділянки, обмеження щодо права володіння землею тощо.

З чим вже більш-менш визначилися, так це те, що буде здійснюватися запуск ринку поетапно і на початку до нього не будуть допускатися іноземці та іноземні компанії, а першими на ринок будуть виводитися державні землі.

Відзначила Трофімцева і те, що сьогодні істотно зросла підтримка ідеї вільного продажу землі з боку дрібного і середнього агробізнесу. За словами в.о. міністра, зараз така підтримка становить близько 60%, що на 20-25% більше, ніж попередні показники.