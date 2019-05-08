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Авіакатастрофа у Шереметьєво

06 травня 2019

Авіалайнер Sukhoi Superjet 100 російської авіакомпанії "Аерофлот" згорів у московському аеропорту Шереметьєво після аварійної посадки в неділю, 5 травня. Загинула 41 людина.

Літак виконував рейс SU1492 Москва-Мурманськ і повернувся в аеропорт незабаром після злету, здійснивши екстрену посадку.

Загалом на борту лайнера перебувало 73 пасажири і п'ятеро членів екіпажу.

Серед загиблих - двоє дітей та бортпровідник, як повідомляють російські ЗМІ.

Літак вилетів о 18:03 за московським часом. Згідно з записом польоту в сервісі Flightradar24 , о 18:10 він досяг висоти 3216 метрів, після чого почав знижуватися, заходячи на посадку.

"Суперджет" торкнувся злітно-посадкової смуги "Шереметьєва" близько 18:30. Згідно із записами з камер спостереження та свідченнями очевидців, лайнер сильно вдарився об поверхню смуги, його двічі підкинуло, після чого він загорівся.

Вогонь почався в районі центральної частини літака, миттєво охопивши всю його задню частину. В кінці пробігу літак розвернуло, і він зупинився.

Одразу ж після зупинки бортпровідники оголосили евакуацію і стали допомагати людям залишити літак.

На відеозаписах і фотознімках видно, що дві основні стійки шасі літака або не вийшли, або надломилися під час посадки, і літак лежить двигунами на землі, а передню стійку шасі випущено. В такому положенні пасажирам довелося залишати літак по двох надувних трапах.

У російському Слідчому комітеті заявили, що розглядають різні версії того, що сталося, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, які проводили технічний огляд літака; несправність повітряного судна; несприятливі метеоумови.

Міністр транспорту Росії Євген Дітрих заявив, що немає підстав для призупинення експлуатації літаків Superjet-100.

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