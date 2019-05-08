У Карпатах вантажівка з білоруськими туристами впала у річку: троє загинули

На Івано-Франківщині вантажівка, яка перевозила туристів перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів. Загинуло щонайменше троє людей.

Трагедія сталася в районі села Красник Верховинського району.

"В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

"В автомобілі виявлено тіла трьох загиблих. 16 осіб врятувались самостійно, три особи врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів)", - додають рятувальники.

Ще одного пасажира шукають - його доля наразі невідома.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.