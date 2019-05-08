08.05.2019, Середа, 22:35

USD 26.1000

RUB 0.3920

EUR 29.1000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

11:35

На Одещині фермер обстріляв авто поліції

11:27

Водійські права в Україні видаватимуть по-новому

10:46

Синоптики попереджають про похолодання

10:43

До мільйона видів рослин та тварин можуть зникнути

13:27

Стало відомо коли розглядатимуть земельний законопроект

13:23

Авіакатастрофа у Шереметьєво

13:21

У Карпатах вантажівка з білоруськими туристами впала у річку: троє загинули
Всі новини »

публікації »

Сценарист серіалу HBO про Чорнобиль
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

У Карпатах вантажівка з білоруськими туристами впала у річку: троє загинули

06 травня 2019

На Івано-Франківщині вантажівка, яка перевозила туристів перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів. Загинуло щонайменше троє людей.

Трагедія сталася в районі села Красник Верховинського району.

"В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

"В автомобілі виявлено тіла трьох загиблих. 16 осіб врятувались самостійно, три особи врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів)", - додають рятувальники.

Ще одного пасажира шукають - його доля наразі невідома.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).