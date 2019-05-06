Google буде автоматично видаляти історію пошуку і переглядів

Компанія Google буде автоматично видаляти дані користувачів, зібрані через пошук та додаток Google-Мапи. Зараз користувач пошукової системи, мап Google, або YouTube в будь-який момент може сам видалити ці дані вручну, однак далеко не всі це роблять, і персональні дані накопичуються в системі роками.

Тепер Google запропонує ще дві опції - автоматичне видалення персональних даних кожні три місяці або кожні півтора року в залежності від вибору користувача.

Історію переглядів відео на YouTube та команди побутовій електроніці - "розумним" колонкам Google Home та додатку Google Assistant - видаляти не будуть.

В компанії пояснюють, що хочуть дати користувачам більше можливостей контролю над своїми особистими даними.

Зміни мають запровадити протягом кількох тижнів.

Google не раз звинувачували в безвідповідальному ставленні до персональних даних. У листопаді компанію звинуватили в стеженні за користувачами.

А у квітні компанія багатьох здивувала повідомленням про те, що деякі команди, які люди дають "розумним" колонкам та інший побутовій електроніці від Google, можуть прослуховувати співробітники компанії.