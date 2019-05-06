06.05.2019, Понеділок, 01:09

USD 26.2000

EUR 29.0000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

21:22

Криза у Венесуелі набирає обертів

21:21

Google буде автоматично видаляти історію пошуку і переглядів

21:13

Помер актор Пітер Мейг’ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах"

21:09

Коли інавгурація Зеленського

14:48

"Дрони-кур’єри": у США вперше видали дозвіл на доставку товарів безпілотниками

14:46

У Єгипті знайшли стародавню гробницю, а в ній майже 30 мумій

14:34

Вчені створили імплант для мозку, що "озвучує думки"
Всі новини »

публікації »

Криза у Венесуелі: за день десятки людей постраждали і одна загинула
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Помер актор Пітер Мейг’ю, який зіграв Чубакку в "Зоряних війнах"

03 травня 2019

У США у віці 74 років помер актор Пітер Мейг'ю, який зіграв Чубакку в кіносазі "Зоряні Війни". Свої останні години він провів в оточенні близьких, йдеться в повідомленні його родини. Причина смерті не уточнюється.

Мейг'ю зіграв Чубакку в оригінальній трилогії "Нова надія", "Імперія завдає удару у відповідь", "Повернення джедая". Також він знімався у третьому епізоді кіносаги "Помста ситхів" і епізоді "Пробудження сили" з нової трилогії.

"Він вклав у роль Чубакки своє серце і душу, і це видно по кожному кадру… Для нього родина "Зоряних війн" означала набагато більше, ніж просто роль у фільмі. Люди, з якими він спілкувався, стали для нього друзями і сім'єю на десятиліття, він їх дуже любив", - йдеться в заяві родичів актора.

Кінематографісти проявили інтерес до Мейг'ю у 1976 році, коли він працював в одній з лондонських лікарень. Але свою головну і найвідомішу роль він отримав у 1977 - в "Новій надії" Джорджа Лукаса.

У 2015 році актор, зріст якого можна назвати гігантським - 2 метри 18 сантиметрів, - розповів в інтерв'ю журналу People, як він чекає на роль Чубакки у фільмі "Пробудження сили". Також він прокоментував зустріч зі своїм товаришем по екрану Гаррісоном Фордом, який у "Зоряних війнах" грав Гана Соло.

"Ми сиділи у наших трейлерах в Англії, і хтось постукав у двері. Це був Гаррісон. Він сказав: "Привіт, друже, як ти? Тобі знову доведеться залізати у свій старий костюм, так?". Потім ми міцно обійнялися, і все знову було як раніше".

Мейг'ю брав активну участь у благодійних акціях, і родина попросила прихильників його творчості віддати йому шану не квітами, а пожертвами в його благодійний фонд The Peter Mayhew Foundation.

Церемонія прощання з Пітером Мейг'ю для друзів і близьких проходитиме 29 червня, а всі прихильники актора зможуть віддати йому шану під час траурної церемонії, яка запланована на грудень цього року і пройде в Лос-Анджелесі.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).