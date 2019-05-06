Коли інавгурація Зеленського

У п'ятницю видання "Голос України" офіційно опублікувало результати другого туру президентських виборів. Переможцем став Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців (13,5 мільйона людей), другий кандидат — Петро Порошенко отримав підтримку 24,45% (4,5 мільйона людей).

Пан Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Пан Порошенко став лідером перегонів лише у Львівській області та закордонному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія оголосила результати виборів 30 квітня, а, відповідно до закону "Про вибори президента України", офіційні видання "Голос України" та "Урядовий кур'єр" мали їх опублікувати протягом трьох днів.

Саме ця публікація результатів і вважається офіційним оголошенням результатів виборів.

Явка виборців під час голосування, склала 61,37%.

Згідно із законодавством, переможцем другого туру виборів президента України визнається кандидат, який набрав більшу, ніж його опонент, кількість голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

Тепер інавгурація нового президента має відбутись не пізніше як за тридцять днів на урочистому засіданні парламенту.

Таким чином, присяга має відбутись до 1 червня включно, а конкретну дату має визначити сама Верховна Рада за поданням голови парламенту.

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила в ефірі телеканалу "Прямий", що вважає, що парламент прийме постанову про дату інавгурації протягом першого пленарного тижня, що розпочнеться 14 травня.

"Я переконана, що Верховна Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації", - сказала вона.

У п'ятницю, 3 травня, депутат Сергій Міщенко зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди складання присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з проектом постанови, оприлюдненої депутатом у Facebook, інавгурацію заплановано на 10 годину 19 травня. Документ передали на розгляд керівництва ВР.

Керівник передвиборчого штабу пана Зеленського Іван Баканов раніше повідомив BBC News Україна, що точну дату проведення інавгурації команда ще буде узгоджувати. "Я думаю, це може бути 30 травня", - сказав він.

Час інавгурації, список гостей та інші організаційні моменти спікер парламенту Андрій Парубій має узгодити з Володимиром Зеленським.