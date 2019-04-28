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"Дрони-кур’єри": у США вперше видали дозвіл на доставку товарів безпілотниками

26 квітня 2019

Федеральне управління цивільної авіації США видало компанії Wing, яка належить материнській компанії Google (Alphabet), ліцензію авіакомпанії.

Це означає, що вже найближчим часом Wing зможе доставляти своїм клієнтам різноманітні товари за допомогою безпілотників.

Першими послугами сервісу зможуть скористатися кілька громад у штаті Вірджинія.

У компанії пояснюють, що дрони доставлятимуть їжу і медикаменти з місцевих магазинів і аптек.

Щоб пройти сертифікацію, Wing довелося довести, що її доставка товарів за допомогою безпілотників є менш небезпечною для пішоходів, аніж автомобілі.

Wing - це перша компанія у США, що отримала офіційне право надавати подібні послуги. Усім іншим поки дозволено здійснювати доставку лише у тестовому режимі.

Втім, такий крок Федерального управління цивільної авіації може означати, що вже незабаром аналогічну ліцензію отримають і конкуренти Wing.

Статус авіакомпанії означає, що діяльність Wing регулюватиметься за тими ж принципами, що й роботп традиційних авіаліній.

Такий самий дозвіл Wing нещодавно надала влада Австралії.

Жителям одного з регіонів поблизу Канберри безпілотники вже доставляють каву і морозиво.

Щоправда, задоволені діяльністю сервісу не всі: деякі жителі жаліються, що дрони занадто шумні і заважають їм.

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