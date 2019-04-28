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У Єгипті знайшли стародавню гробницю, а в ній майже 30 мумій

26 квітня 2019

Група археологів виявила на півдні Єгипту масштабне стародавнє поховання, що відноситься до періоду греко-римського панування (332 рік до н.е. - 395 рік н.е.).

Простора гробниця, що складається з декількох кімнат, повністю вирубана всередині скелі. Щоб потрапити всередину, потрібно спуститися по кам'яних сходах, вхід до якої був замурований кам'яною стіною — завдяки цьому поховання залишилося недоторканим протягом двох тисячоліть.

Як повідомляє єгипетське міністерство у справах старожитностей, з написів усередині гробниці, знайденої в провінції Асуан, вдалося встановити ім'я "головного" небіжчика — Тійт, проте загалом у підземному склепі знайшли три десятки мумій, в тому числі забальзамованих дитячих тіл.

Тіло самого Тійта знаходилося у прикрашеному розписом дерев'яному саркофазі, який пізніше розпався на частини.

Поруч знайшли фрагменти іншого саркофагу, зібравши які разом, можна прочитати цілий текст, а у ньому: ім'я покійного, заклинання і молитви, звернені до богів Стародавнього Єгипту — Хнума, Сатіс, Анукет і Хапи.

У погребальних камерах археологи знайшли десятки амфор з пахощами й інших жертовних посудин з подарунками богам. Поруч з чотирма муміями стояли блюда з їжею.

Два муміфікованих тіла (вочевидь, мати і її дитина) лежали один на одному і були накриті писаним картонажем — багатошаровим папірусом, який традиційно використовувався в Стародавньому Єгипті для створення посмертних масок і саркофагів, які повторюють контури тіла. Ще кілька дітей поховали окремо, в прилеглій бічній галереї.

Серед усіх знайдених артефактів італійська професорка Патриція П'ячентіні, яка керує розкопками, окремо відзначила на дивно гарно збережені ноші, на яких у гробницю спускали тіла. Вони зроблені з двох пальмових жердин, між якими натягнута писана тканина.

Біля входу в основну камеру стояло кілька місткостей із дьогтем, який використовувався для бальзамування, і готовий до розпису, але ще не розфарбований картонаж, а також масляна лампа.

Ліворуч і праворуч від входу знайшли численні фрагменти посмертних масок і прекрасно збережену статуетку Ба — птиці з людським обличчям, яка уособлює душу покійного.

За словами професора П'ячентіні, в околицях мавзолею Ага-хана, побудованого в Асуані на західному березі Нілу, розташовується близько 300 стародавніх поховань, зроблених між VI ст. до н.е. і IV ст. н.е.

З 2015 року в цьому регіоні археологи провели розкопки вже 25 таких гробниць.

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