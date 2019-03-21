В Україні можна зареєструвати землю онлайн

Сьогодні, 19 березня 2019 року в силу вступає Постанова Кабінета Міністрів України №710 про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, згідно з яким заява про реєстрацію земельної ділянки буде подаватися онлайн. Про це пише Legalhab.online.

«Заява про проведення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками буде подаватися в електронній формі з використанням особистого електронного цифрового підпису», – наголошується в повідомленні.

Можливим буде отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру в режимі онлайн з печаткою для використання при підготовці землевпорядної документації. Отримати викопіювання зможе будь-яка фізична або юридична особа за умови ідентифікації з використанням ЕЦП чи іншого альтернативного засобу ідентифікації.

З метою недопущення порушень при державній реєстрації земельних ділянок постановою вводиться онлайн-моніторинг розгляду всіх видів заяв, які обробляються в Державному земельному кадастрі.

«Сервіси відкритого моніторингу нададуть заявнику можливість контролювати стан готовності необхідних документів і отримувати актуальну інформацію про можливості їх отримання у відповідному Центрі надання адміністративних послуг», – вказується в повідомленні.