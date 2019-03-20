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Суші і алкоголь: названі Топ-5 продуктів, які найчастіше підробляють

19 березня 2019

Ряд продуктів, що імпортуються в США, піддається фальсифікації. Про це заявила генеральний прокурор штату Нью-Йорк Барбара Андервурд, пише Forbes.

«Дослідження показали, що споживач часто стає жертвою неправильного маркування», – підкреслила Барбара Андервуд.
У Топ-5 продуктів, найбільш часто піддаються фальсифікації, увійшли:

Органічна продукція. У органічної кукурудзі і в органічних соєвих бобах можуть бути присутніми пестициди та інші речовини, які входять до складу органіки. При цьому переважна частина зазначеного продукту використовується в якості кормів для тваринництва, м’ясо якого маркується як «органічне».

Риба. В результаті перевірки ДНК цієї продукції в супермаркетах з’ясувалося, що рівень шахрайства з морським окунем становить понад 90%, замість нього подають кефаль, тіляпія або сом.

Оливкова олія. Скорочення врожаю оливок в попередньому сезоні на 60% в провідних країнах (Греція, Португалія, Італія) може привести до зростання цін на оливкову олію. У зв’язку з цим, Канадське агентство з контролю якості харчових продуктів попередило споживачів про можливе сплеску шахрайства (добавка арахісового і соєвого масла до складу оливкової).

Вино і шампанське. Зазначений виноробний регіон вина, не завжди відповідає дійсності. Точно так же рік врожаю, зазначений у маркуванні, що не свідчить про те, що в пляшці вино врожаю фактичного року.

Суші. Найбільш часта афера полягає в помилковій маркування. Так, наприклад, часто в меню суші-ресторанів можна побачити білий тунець. З юридичної точки зору такого виду не існує і це в 100% є шахрайством. У багатьох випадках, коли тестується ДНК так званого «білого тунця», виявляється та ж сама заміна видів, описана вище.

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