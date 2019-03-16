Японка встановила рекорд з розрахунку числа Пі

Японка Емма Харука Івао встановила новий світовий рекорд: їй вдалося розрахувати значення числа Пі до 31 трильйона цифр. Попередній рекорд - 22 трильйони.

Жінка працює інженером в Google. Вона розповіла, що розрахувала нові цифри завдяки хмарному сервісу компанії.

Число Пі - це співвідношення довжини будь-якого кола до його діаметра. Перші цифри числа Пі - 3,14 - добре відомі, проте насправді воно не має кінця.Розрахувати послідовність усіх цифр числа Пі дуже складно - математики працюють над цим завданням вже давно.

Число Пі має важливе прикладне значення: його використовують, зокрема, в інженерії, фізиці і для дослідження космосу.

Емма Харука Івао каже, що з дитинства зачарована магією числа Пі.

Для розрахунку їй знадобилося 170 терабайт даних. Для порівняння: 200 000 пісень займають лише близько 1 терабайта. Весь процес зайняв у неї 121 день.

"Я дуже здивована, - каже Емма Харука Івао, говорячи про свій рекорд. - Я все ще намагаюся це усвідомити. Встановити світовий рекорд було дуже непросто".

Втім, каже жінка, в майбутньому вона спробує його перевершити.

"Числу Пі немає кінця, і я б хотіла розрахувати ще більше цифр", - додає вона.

Якщо ви захочете вголос проговорити число довжиною у 31 трильйон цифр, для цього вам знадобиться приблизно 332 064 роки.