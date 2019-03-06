06.03.2019, Середа, 04:13

USD 26.5000

RUB 0.3970

EUR 30.0000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

15:00

Звідки в Україну вже завезли молоду картоплю

14:53

На Херcoнщині назріває екoлoгічна катаcтрoфа

14:52

У штатах Алабама і Джорджия оголошено надзвичайний стан через погодні умови

14:50

Пили воду з листя та їли батончики: як діти вижили в холодному лісі

12:17

Україна ризикує залишитися без рису власного виробництва

12:10

Держгеокадастр Миколаївщини надав землі в оренду шахраям

12:04

Українські легкоатлетки завоювали срібло і дві бронзи на чемпіонаті Європи
Всі новини »

публікації »

Британця вилікували від ВІЛ за допомогою стовбурових клітин
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Українські легкоатлетки завоювали срібло і дві бронзи на чемпіонаті Європи

04 березня 2019

Напередодні українські спортсменки завоювали одну срібну і дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходить у Глазго.

Ввечері у неділю 21-річна стрибунка у висоту Юлія Левченко з результатом 1 м 99 см посіла друге місце.

"Золото" виграла росіянка Марія Ласіцкене (2 м 01 см), "бронзу" - литовска легкоатлетка Айріна Пальшіте (1 м 97 см).

Ще дві українки - Катерина Табашник та Ірина Геращенко - посіли у цій дисципліні четверте і п'яте місця.

Окрім Левченко, нагороди з європейського чемпіонату привезуть й інші представники України.

Так, легкоатлетка Ольга Ляхова завоювала "бронзу" в бігу на 800 метрів: 26-річна українка показала час 2.03,24. Вона поступилася тільки Шелайні Оскан-Кларк з Великої Британії і Ренель Ламот із Франції.

Ще одне третє місце - в Марини Бех-Романчук, яка змагалася у стрибках в довжину. Її результат - 6 метрів 84 сантиметри. Кращими за неї виявилися тільки білоруська Анастасія Мірончук-Іванова і сербка Івана Спановіч.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).