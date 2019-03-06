Українські легкоатлетки завоювали срібло і дві бронзи на чемпіонаті Європи

Напередодні українські спортсменки завоювали одну срібну і дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходить у Глазго.

Ввечері у неділю 21-річна стрибунка у висоту Юлія Левченко з результатом 1 м 99 см посіла друге місце.

"Золото" виграла росіянка Марія Ласіцкене (2 м 01 см), "бронзу" - литовска легкоатлетка Айріна Пальшіте (1 м 97 см).

Ще дві українки - Катерина Табашник та Ірина Геращенко - посіли у цій дисципліні четверте і п'яте місця.

Окрім Левченко, нагороди з європейського чемпіонату привезуть й інші представники України.

Так, легкоатлетка Ольга Ляхова завоювала "бронзу" в бігу на 800 метрів: 26-річна українка показала час 2.03,24. Вона поступилася тільки Шелайні Оскан-Кларк з Великої Британії і Ренель Ламот із Франції.

Ще одне третє місце - в Марини Бех-Романчук, яка змагалася у стрибках в довжину. Її результат - 6 метрів 84 сантиметри. Кращими за неї виявилися тільки білоруська Анастасія Мірончук-Іванова і сербка Івана Спановіч.