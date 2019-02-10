У США стало популярним розведення “гламурних курей”

Сьогодні в США вже не так модно утримувати в заміському котеджі породистих собачок. Новим трендом стали гламурні кури, пише “Агро-Центр”.
За інформацією ЗМІ, останнім часом стало дуже популярним розведення курей в заміських будинках. Це дало можливість заробити людям, зайнятим в цій сфері.
Для того, щоб підкреслити свій статус, американські знаменитості готові платити будь-які гроші. Так, китайська шовкова курка коштує 300 доларів. Її також називають “жартом природи”, тому що вона є найбільш “пухнастою” куркою в світі.
Курниками для гламурних курей є стильні будиночки, схожі за дизайном з будинками власників. У них передбачені автоматичні системи освітлення та годування, а також камери відеоспостереження.
У кожної елітної курки є ім’я і, на думку власників, свій характер. Вишенькою на торті є фахівці, які вручну шиють курячі підгузники. Так, тварини можуть відвідувати своїх власників.