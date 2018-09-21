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Житомирська область – в п’ятірці кращих по зростанню сільськогосподарського виробництва

19 вересня 2018

Сільськогосподарське виробництво відновлює позитивну динаміку. В січні-серпні поточного року порівняно з січнем-серпнем минулого року зростання індексу сільгосппродукції склало 2%.

Про це 17 вересня повідомляє Урядовий портал з посиланням на дані Державної служби статистики.

«В розрізі категорій господарств, суттєве зростання забезпечили агропідприємства. Так, компанії, що спеціалізуються на рослинництві, наростили обсяг виробленої продукції на 4,8%. Тваринницькі комплекси – на 2,3%. В регіональному розрізі в п’ятірці кращих – Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська області», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 вересня 2018 року в усіх формах господарств Житомирській області утримувалось 209 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 112,3 тис. корів, 140,2 тис. голів свине, 31,1 тис. овець та кіз, 8815,5 тис. птиці свійської.

Як повідомляв Житомир.info, в серпні поточного року в Житомирській області яйця подорожчали на 10,1%, м'ясо курей, яловичина, шоколад, борошно і крупи, сало, рис, хліб, фруктові соки, кондитерські вироби з борошна, мед – на 3,7–0,5%.

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