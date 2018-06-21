​Мер Житомира та керівник словенської компанії офіційно заявили про старт реконструкції очисних споруд водоканалу

Керівництво міста Житомир та представники компанії Riko 19 червня провели спільну прес-конференцію і оголосили про офіційний початок роботи компанії над реконструкцією очисних потужностей Житомирського водоканалу.

Разом із представниками компанії, яка виграла міжнародний тендер, до Житомира також приїхала і посол Республіки Словенія в Україні Наташа Прах. «Я радий тому, що Світовий банк дійсно з великою увагою і з великою відповідальністю підійшов до проекту в місті Житомирі. В результаті тендеру перемогла компанія «Riko». Це та компанія, яка має величезний багаторічний досвід роботи з такими інфраструктурним проектами, компанія відповідальна, і я думаю, вірніше, я просто впевнений в тому, що проект буде реалізований в терміни і якісно», - переконаний Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Пані посол також висловила впевненість, що участь словенської компанії у проекті такого рівня задасть стандарти для такої співпраці і в подальшому.

«Переконана, що із словенським партнером проект реконструкції насосної станції питної води буде виконаний професійно. Це сприятиме як підвищенню якості життя жителів Житомира, так і розвитку міста в цілому. Це також забезпечить базу і стандарти для подальшої співпраці словенських підприємств з підприємствами в Україні та в Житомирі», - розповідає посол Республіки Словенія в Україні Наташа Прах.

Представники компанії кажуть: мають великий досвід подібних робіт у Європі і обіцяють виконати свою частину роботи якісно та в заявлені терміни.

«Я радий, що Словенія і Україна так добре подружилися. Місяць тому наш президент відвідав Україну, і я впевнений, що це дасть ще більший поштовх нашим відносинам. Я радий, що Україна йде цим шляхом - гарантувати кожному громадянинові хорошу і здорову воду. Таких міст ще багато, і наша компанія має дуже великий досвід будівництва таких проектів. Раніше ми працювали в Європі. І я впевнений, що ми тут зробимо все так, як ви сказали: якісно, в терміни і за ціну, яку ми гарантуємо. Ми сподіваємося, що це буде хороша референція для наших подальших проектів тут, в Україні», - каже генеральний директор компанії «Riko» Янез Шкрабец.

«Найближчим часом ми приступимо до проектування. Сподіваємося, що до весни у нас буде вся дозвільна документація на руках, щоб ми могли почати будувати і закінчити раніше термінів, які передбачені цим проектом. Це як в наших, так і в ваших інтересах», - говорить директор представництва компанії «Riko» в Україні Андрій Подбівшек.

Заявлені терміни реалізації усього проекту - жовтень 2020 року.

Про те, як реконструкція очисних споруд вплине на якість води у місті, директор КП «Житомирводоканал» розповідав у програмі «Діалоги» на Житомир.info. Запис програми можна подивитись тут.