Українські "кіборги" - в американському Конгресі

У Конгресі показали український фільм «Кіборги: Герої не вмирають». Це другий закордонний показ цього фільму. Перший відбувся у Відні на початку лютого.

Режисер стрічки Ахтем Сеїтаблаєв визнає, що хотів зробити фільм, зрозумілий для закордонного глядача.

«Розповісти про те, що у нас йде не громадянська війна, а у нас війна цивілізаційного вибору між радянським, совковим минулим і прагненням українців долучитися до світової сім’ї, до європейського майбутнього. Розповісти про те, що іноді наші справжні патріоти, справжні герої розмовляють не тільки українською мовою. Так, але це не їхня провина, тому що декілька століть викорінювали все, що було пов’язано з українською мовою і, власне, з українством як таким. Але тим самим ми підкреслюємо, що в нас не Громадянська війна», - розповів режисер Ахтем Сеїтаблаєв.



Більшість глядачів в кінозалі Центру відвідувачів Капітолію – представники української діаспори. Але прийшли і працівники Конгресу, Державного департаменту, посольств Литви, Казахстану та інших країн.Показ відкриває сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст: «Я була в Україні, ще коли навчалася в університеті багато років тому, коли Україна була ще частиною Радянського Союзу. Я вже тоді бачила бажання українців бути вільною, суверенною країною. І тепер побачити наслідки російського втручання – це мене дуже зачепило. Я хотіла стати частиною цього досвіду, переконатися, що ми розповідаємо про це всьому світові. І, щоб Росія розуміла, що ми на боці наших українських друзів».

По закінченню показу режисер пояснює, що в сценарій лягли реальні історії захисників Донецького аеропорту. «Вони вичитували наш сценарій і майже кожного дня на нашому знімальному майданчику був хтось з них для того, щоб ми якомога реальніше показали ці події», - каже Ахтем Сеїтаблаєв про солдатів.У презентації фільму в американській столиці взяв участь і звільнений з полону ЛНР Володимир Жемчугов. У 2014-15-му роках у загоні місцевого спротиву він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів та особистого складу окупаційних військ, за що отримав звання Героя України. Каже, у фільмі є трохи і його історії.

«Коли був напад на Донецький аеропорт і російські війська зайшли на територію, був ближній бій, рукопашний бій, і кілька людей потрапили в полон. Ми повідомили про цей підрозділ, це була 61 бригада морської піхоти російських військ, яку називають у російській армії Супутник"», - згадує український солдат.

Фільм – це не історія, війна все ще триває, нагадує депутат Верховної Ради України Марія Іонова.

«Ми дуже вдячні нашим міжнародним друзям, які тут, за вашу солідарність, вашу підтримку. Ваша солідарність нам все ще потрібна. Залишайтеся солідарними з українськими жінками, 1404 з яких стали удовами. 2220 втратили своїх синів за роки війни. З українськими дітьми, 2379 з яких втратили своїх батьків», - ділиться офіційними даними представниця франкції «Удар».

Американські глядачі кажуть, що фільм, на їхню думку, демонструє не лише реальність війни на Сході України, а й роль у ній російської пропаганди.

«Вони хотіли розділити Україну і таким чином її завоювати. І це кіно показує, як це відбувалося. Показує погляди обох сторін. І цікаво дивитися військові сцени, бо вони всі побудовані на реальних подіях. Бажаю успіху цьому фільмові, який показує, що реально відбувається в Україні», - ділиться враженнями американець Фредерик ван Памел.

Продюсери фільму підписали контракт з агентом в Канаді, що займається просуванням стрічки на закордонному ринку. Кінотеатри в Німеччині та Канаді вже виявили інтерес.

Ведуться переговори з країнами Балтії, Польщею, Чехією. Після прокату в кінотеатрах, автори сподіваються зробити фільм доступним для світової аудиторії на інтернет-ресурсах «Амазон» та «Нетфлікс».

До США «Кіборги: Герої не вмирають» привезуть ще раз влітку цього року. Покази плануються у Нью-Йорку та Чикаго.