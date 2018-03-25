Кличко змусив керівника USAID пишатися своєю роботою

"Найкращий спосіб протистояти Путіну – це успіх України і допомога українцям в досягненні демократії і волі", - наголосив адміністратор Агентства міжнародного розвитку США (USAID) Марк Грін виступаючи на слуханнях комітету Палати представників Конгресу США з закордонних справ, де обговорювались плани скоротити на 33 відсотки бюджет Агентства міжнародного розвитку США (USAID) на 2019 бюджетний рік.

Конгресменів непокоїло те, як скорочення вплинуть на зусилля США з підтримки боротьби проти тероризму та епідемій в світі.Грін, відповідаючи на питання конгресменів, вказав на програми підтримки демократії в Україні як можливу модель співпраці в Східній Європі.

Він також відзначив необхідність підтримки незалежної журналістики для того, щоб протистояти російській пропаганді. Незалежність в сфері енергетики та диверсифікація енергопостачання є важливими для незалежності країн регіону, переконаний Грін.В своїх свідченнях Грін згадав промову мера Києва Віталія Кличка присвячену українським реформам.

“На Мюнхенській конференції з безпеки, я слухав промову Віталія Кличка, мера Києва, про те як Україна бореться за волю та демократію", - йдеться в письмових свідченнях адміністратора USAID, поданих до слухань.

"Мені це нагадало, що ми також колись були молодим народом натхненним сподіванням на демократичне майбутнє, але також ми стикались з численними викликами на шляху побудови нашої республіки.Я слухав Кличка і був надзвичайно гордим що робота USAID підтримує людей по всьому світові, таких як він, лідерів руху Євромайдану, які прагнуть свободи і підзвітності керівництва перед людьми", - йдеться в свідченням Гріна.