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Україна та США підписали угоду про співробітництво у сфері ядерної безпеки

14 березня 2018

Між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки 13 березня 2018 року в м. Роквіль (штат Меріленд, США) підписано Домовленість про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки.

Домовленість підписали Голова Держатомрегулювання Григорій Плачков та Голова Комісії ядерного регулювання США Крістін Л.Свінікі під час участі делегації українського ядерного регулятора в 30-й щорічній Інформаційній конференції Комісії ядерного регулювання США.

Укладення зазначеної Домовленості сприятиме зміцненню співпраці у галузі регулювання безпечного використання ядерної енергії у мирних цілях, розвитку законодавчої бази в галузі ядерної та радіаційної безпеки, обміну досвідом у сфері ліцензування діяльності у сфері безпеки використання ядерної енергії, а також у сфері регулювання безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, включаючи транспортування та безпечне зберігання.

Документ передбачає обмін досвідом у сфері окрихчення корпусів реакторів ВВЕР, ризикорієнтованої регулюючої діяльності, поводження з новим паливом, аварійного реагування та відповідних можливостей, системи обліку та контролю ядерних матеріалів та фізичного захисту, управління важкими аваріями, взаємозв’язку ядерної безпеки, ядерної захищеності та готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

Домовленість сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу органів ядерного регулювання України та США шляхом участі в інспекційних візитах інспекторів, наукових візитах, семінарах, робочих зустрічах. Сторони домовились забезпечувати якнайширше поширення інформації, яка надаватиметься в рамках цієї Домовленості, згідно з вимогами національного законодавства країн та політики.

Раніше під час Мюнхенської конференції з безпеки Йєнс Столтенберг наголосив на небезпеці глобаьного світу у той час, коли Росія, Китай та кНДР мають ядерну зброю.

 

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