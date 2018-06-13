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Спартакіада держслужбовців Київщини

12 червня , 2018 12:49

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ВР зареєстровано законопроект про відмову від теплопостачання

12:49

Спартакіада держслужбовців Київщини

12:47

Для житомирян, які отримали інвалідність в АТО, та сімей загиблих збираються купити 12 квартир

12:42

Порошенко підписав закон «Про Вищий антикорупційний суд»

12:35

Ірпінці отримали перемогу у змаганнях зі спортивного орієнтування

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Ірпінські вогнеборці відвідали навчальний центр для пожежників у Борні

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Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
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