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21 червня 2024, 06:11

Директора Нацпарку "Цуманська пуща" судитимуть за незаконну вирубку дубів на 16,5 млн грн

21 червня 2024, 06:11
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо директора Ківерцівського нацпарку "Цуманська пуща", а також засновника і директора деревообробного підприємства, які організували незаконні рубки сторічних дубів на заповідній території. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

У липні 2023 року в одному з урочищ парку були проведені незаконні рубки. Правоохоронці виявили там залишки 48 зрубаних дубів віком понад 165 років та 42 дерева інших порід. Екологічна шкода від протиправних дій склала майже 16,5 млн грн.

Також на деревообробному підприємстві було виявлено 870 колод дуба вартістю понад 21 млн грн. Документів, які б свідчили про законне походження деревини, надано не було.

За клопотанням ДБР суд арештував деревину та передав до АРМА.

Директор разом із засновником підприємства намагалися повернути собі конфісковані колоди дуба. На підтвердження своїх нібито законних прав вони надали сертифікати про походження, видані на іншу партію деревини. Частину дозволів ділки отримали вже після конфіскації лісоматеріалів.

Трьох фігурантів обвинувачують у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).

Окрім цього, директора Нацпарку обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Директора та засновника деревообробного підприємства підозрюють ще й у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України). Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до 8 років.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід – особисте зобов’язання. Директора Нацпарку відсторонили від виконання обов’язків.

"Для відшкодування завданих збитків заявлено цивільний позов у розмірі завданої шкоди. Також накладено арешт на майно директора Нацпарку вартістю 1,5 млн грн: частину будинку, автомобіль та земельну ділянку", – зазначили у ДБР.

Нагдаємо, раніше на Буковині викрили посадовців, які організували незаконну порубку лісу на майже 4 млн грн.

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