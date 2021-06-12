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12 червня 2021, 11:02 12

У Києві потрібно встановити нові правила розміщення МАФів – депутат Владислав Трубіцин

12 червня 2021, 11:02 12
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Нові правила розміщення МАФів – це революційний спосіб по наведенню порядку в Києві

Про це заявив голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Він нагадав, що вже не 90-ті роки, коли не було порядку і контролю. Настали нові часи - пора працювати цивілізовано. Для торгівлі є ТРЦ, ринки й спеціальні точки з продажу товарів.

Київ - це європейське місто і в ньому не повинно бути хаотичної навали тимчасових споруд. Такого немає в жодній європейській країні!" - сказав Владислав Трубіцин.

Мета, заявив він, одна - зробити Київ чистішим, комфортніше, і щоб МАФи були розміщені законно і мали певний архітип.

Право на розміщення МАФів буде продаватися лише через систему Prozorro, забезпечуючи справедливий та рівний доступ всім підприємцям", - сказав він.

Але розміщення МАФів буде заборонено неподалік від станцій метро, ​​зупинок громадського транспорту, шкіл і дитсадків, в підземних переходах і біля пам'ятників архітектури.

Крім того, зазначив Владислав Трубицін, в столиці буде врегульовано порядок розміщення дебаркадерів, які стоять на Дніпрі абияк. Люди не можуть потрапити до водойм, адже дебаркадери часто стоять в рекреаційних зонах.

Завдяки новим правилам, нарешті, буде наведений порядок. Нічого подібного в столиці не було 20 років, а люди хочуть жити комфортно", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Трубіцин повідомляв, що столичну Оболонь очистять від незаконних МАФів.

промисловість природа ТРЦ підприємці Владислав Трубіцин МАФ

 
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