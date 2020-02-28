МОЗ: прикордонники виявили людей з підозрою на коронавірус

Пд час проведення заходів із перевірки температури громадян на пунктах пропуску через державний кордон працівники ДПС виявили людей з симптомами коронавірусу

Фото: ДПСУ

Пд час проведення заходів із перевірки температури громадян на пунктах пропуску через державний кордон працівники ДПС виявили людей з симптомами коронавірусу

Про це розповів головний санітарно-епідеміологічний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає RegioNews

"Вчора доставили пізно ввечері нові зразки на дослідження. Під час температурного скринінгу, який проводиться на всіх пунктах пропуску через державний кордон України, знову ж таки, виявлено людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. І сьогодні ми досліджуємо в нашій лабораторії нові зразки", - заявив Ляшко.

Він додав, що про результати досліджень повідомлять після завершення досліджень.

Швидкі тести, які використовуються для виявлення коронавірусної інфекції, в українських лабораторіях появляться 10 березня.

За даними МОЗ, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.