Українські лікарі вийдуть на акції протесту

Сьогодні, 26 лютого, по всій Україні відбудеться всеукраїнська акція протесту медиків

Фото: Cторінка Євгена Найштетіка у Facebook

Сьогодні, 26 лютого, по всій Україні відбудеться всеукраїнська акція протесту медиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook сторінку колишнього радника міністра охорони здоров’я країни Євгена Найштетіка.

У власти нет денег для того, чтоб профинансировать плохо посчитанную реформу в полном объёме. Дыра составляет 100 млрд... Опубліковано Eugene Nayshtetik Субота, 22 лютого 2020 р.

Лікарі висловлять свій протест проти низьких зарплат, скорочень медичних працівників, закриття лікарень, тубдиспансерів, психоневрологічних диспансерів, повідомляють організатори.

Крім столиці, протести пройдуть у Львові, Херсоні, Черкасах, Вінниці, Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Чернівцях та Івано – Франківську. Акції розпочнуться об 11:00.

Учасники протесту вимагатимуть:

1. Проведення громадських слухань та обговорення з медичними колективами графіків ліквідації медичних закладів.

2. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни щодо механізму впровадження медичної реформи.

3. Створити формулу розподілу прибутку – визначити яка частина доходу медзакладу буде скеровуватись для оплати праці медичних працівників.

4. Зупинити скорочення медперсоналу по медичних закладах України.

5. Погасити кредиторську заборгованість по заробітній платі.

6. Зберегти кадровий потенціал медичної галузі.

7. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу.

