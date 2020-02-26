10:06  26 лютого
У Рівненській області 600 учнів не ходять в школу
10:28  26 лютого
У Києві шахраї продавали посади голів ОДА
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 09:44 3

Українські лікарі вийдуть на акції протесту

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 09:44 3
Читайте также на русском языке
Сьогодні, 26 лютого, по всій Україні відбудеться всеукраїнська акція протесту медиків
Фото: Cторінка Євгена Найштетіка у Facebook
Сьогодні, 26 лютого, по всій Україні відбудеться всеукраїнська акція протесту медиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook сторінку колишнього радника міністра охорони здоров’я країни Євгена Найштетіка.

У власти нет денег для того, чтоб профинансировать плохо посчитанную реформу в полном объёме. Дыра составляет 100 млрд...

Опубліковано Eugene Nayshtetik Субота, 22 лютого 2020 р.

Лікарі висловлять свій протест проти низьких зарплат, скорочень медичних працівників, закриття лікарень, тубдиспансерів, психоневрологічних диспансерів, повідомляють організатори.

Крім столиці, протести пройдуть у Львові, Херсоні, Черкасах, Вінниці, Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Чернівцях та Івано – Франківську. Акції розпочнуться об 11:00.

Учасники протесту вимагатимуть:

1. Проведення громадських слухань та обговорення з медичними колективами графіків ліквідації медичних закладів.
2. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни щодо механізму впровадження медичної реформи.
3. Створити формулу розподілу прибутку – визначити яка частина доходу медзакладу буде скеровуватись для оплати праці медичних працівників.
4. Зупинити скорочення медперсоналу по медичних закладах України.
5. Погасити кредиторську заборгованість по заробітній платі.
6. Зберегти кадровий потенціал медичної галузі.
7. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу.


протест медреформа лікарі
Рибалки, яким набридла корупція в Держрибагенстві, перекрили трасу в Одеській області
24 лютого 2020, 12:05
У Києві протестувальники біля Офісу президента вимагають звільнення Авакова
23 лютого 2020, 13:39
На Миколаївщині жителі перекрили дорогу на Київ
20 лютого 2020, 14:00
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Балонь Андрій Богданович
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »