У Кропивницькій міськраді створять нове управління

У міській раді Кропивницького планують створити управління інформаційних технологій – виконавчий орган без статусу юридичної особи

Фото: Міськрада Кропивницького

У міській раді Кропивницького планують створити управління інформаційних технологій – виконавчий орган без статусу юридичної особи

Проект рішення опублікували на сайті міської ради, повідомляють RegioNews.

До складу управління включать відділ інформаційних систем, відділ розвитку інформаційної інфраструктури та відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення.

В новому управлінні працюватиме 10 фахівців. Вони займатимуться забезпеченням розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій та систем технічного захисту інформації.

Як ми повідомляли раніше, депутати Рівненської обласної ради заявили про об’єднання та подальшу координацію зусиль, заради захисту інтересів мешканців краю. Це відбулося 25 лютого під час спільного брифінгу фракції "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Конкретних справ", "УКРОП".





