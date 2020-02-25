У Кропивницькій міськраді створять нове управління
У міській раді Кропивницького планують створити управління інформаційних технологій – виконавчий орган без статусу юридичної особи
У міській раді Кропивницького планують створити управління інформаційних технологій – виконавчий орган без статусу юридичної особи
Проект рішення опублікували на сайті міської ради, повідомляють RegioNews.
До складу управління включать відділ інформаційних систем, відділ розвитку інформаційної інфраструктури та відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення.
В новому управлінні працюватиме 10 фахівців. Вони займатимуться забезпеченням розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій та систем технічного захисту інформації.
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