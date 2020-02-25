МОЗ розповів, як захиститися від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало відео, в якому детально розповідається про те, як знизити ризик зараження новим типом коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало відео, в якому детально розповідається про те, як знизити ризик зараження новим типом коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, українцям радять, перш за все, уникати контакту з людьми, у яких є ознаки температури і кашель.

Також МОЗ рекомендує правильно використовувати медичні маски і засоби індивідуального захисту, особливо в медичних установах, мити руки з водою і милом або дезінфікувати засобом на основі спирту.

Крім того, українцям радять уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами, щоб запобігти передачу вірусу від них. Після контакту ретельно мити руки, а під час приготування їжі ретельно обробляти м'ясні продукти.

Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Водночас в ОДА повідомили, що в Закарпатській області немає тестів для перевірки на коронавірус.