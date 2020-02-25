Олімпіаду в Токіо можу скасувати через коронавірус - МОК
Як передає RegioNews, про це The Associated Press повідомив член Міжнародного олімпійського комітету Дік Паунд.
За його словами, щоб визначити ступінь загрози поширення нового вірусу в Японії, є три місяці. В іншому випадку можна очікувати скасування Олімпіади.
"Це нова війна, і доведеться з нею зіткнутися. У той же час я б сказав, що люди будуть питати:" Чи під достатнім контролем ситуація, щоб ми могли бути впевнені в тому, що ми вирушимо в Токіо, чи ні? ", - підкреслив Паунд.
При цьому він закликав спортсменів не припиняти тренування.
Нагадаємо, вже в 10 країнах Євросоюзу проявився китайський коронавірус.
Найбільше інфікованих зафіксовано в Італії - 282 людини. Також 16 випадків сталося в Німеччині, 12 - у Франції, 9 - у Великобританії, по 2 - в Росії та Іспанії, і ще по 1 - в Бельгії, Фінляндії та Швеції.
Нагадаємо, станом на 25 лютого з медичних установ виписали більше 27 тис. осіб, які успішно вилікувалися від коронавірусу. Померли від ускладнень, викликаних захворюванням 2 699 осіб.
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