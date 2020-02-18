На Волині активісти розповсюдили постери "Обережно, цигани!" 

У Ковелі члени Всеукраїнського громадського об’єднання "Сокіл Волинь" розповсюдили брошури "Обережно цигани!". Таким чином вони закликають правоохоронців навести у місті порядок з ромами

У Ковелі члени Всеукраїнського громадського об’єднання "Сокіл Волинь" розповсюдили брошури "Обережно цигани!". Таким чином вони закликають правоохоронців навести у місті порядок з ромами

Про це ВГО "Сокіл" інформує на сторінці у facebook, пише RegioNews.

"Лояльне ставлення до циган та бездіяльність правохоронних органів до злочинної діяльності цих осіб нерідко призводить до підвищення рівня злочинності, - йдеться у дописі. - Вони (цигани) забруднюють місто, використовують дітей для шахрайства, дурять людей, здійснюють крадіжки, а іноді вдаються й до важчих злочинів. Зокрема, 11 лютого, у Ковелі, четверо нелюдів, серед яких були і цигани, зґвалтували жінку".

"Саме тому, вирішивши покласти цьому край, активісти Ковельського осередку ВГО "Сокіл" провели інформаційну акцію: розвісили інформаційні постери та, спілкуючись з ковельчанами, намагались донести наслідки подальшого лояльного ставлення до цих осіб", - інформують представники "Сокола".