На Волині активісти розповсюдили постери "Обережно, цигани!"
Про це ВГО "Сокіл" інформує на сторінці у facebook, пише RegioNews.
"Лояльне ставлення до циган та бездіяльність правохоронних органів до злочинної діяльності цих осіб нерідко призводить до підвищення рівня злочинності, - йдеться у дописі. - Вони (цигани) забруднюють місто, використовують дітей для шахрайства, дурять людей, здійснюють крадіжки, а іноді вдаються й до важчих злочинів. Зокрема, 11 лютого, у Ковелі, четверо нелюдів, серед яких були і цигани, зґвалтували жінку".
"Саме тому, вирішивши покласти цьому край, активісти Ковельського осередку ВГО "Сокіл" провели інформаційну акцію: розвісили інформаційні постери та, спілкуючись з ковельчанами, намагались донести наслідки подальшого лояльного ставлення до цих осіб", - інформують представники "Сокола".
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