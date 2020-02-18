Ситуація на Донбасі: після бою бойовики запросили режим "тиші"

Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих

Фото: slovoidilo.ua

Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих

Про це RegioNews повідомили у пресцентрі операції Об'єднаних сил. "Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовільнила це гуманітарне прохання противника, сподіваючись на його гідність", - йдеться у повідомленні. Також зазначається, "проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу". "Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією. Командування ООС ще раз офіційно заявляє: українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими", - підкреслили у штабі. Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. У бою було поранено шістьох українських військовослужбовців, четверо загинули. Повідомлялося, що таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Бойовики застосовували всі види зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм. Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" звинувачують українську армію в спробі наблизитися до їхніх позицій й подальшому артилерійському обстрілі. ДОВІДКА: Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці". За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 тис. – 13 200 людей.

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