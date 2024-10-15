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Жителю Миколаївщини оголосили про підозру у вбивстві співмешканки. Йому загрожує до 10 років вʼязниці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями, 9 жовтня, до поліції у Мигіївській громаді звернулась місцева жителька із заявою про зникнення її 45-річної сестри, яка проживає у селі Бандурка. Заявниця повідомила, що впродовж декількох тижнів її родичка не виходить на зв'язок і де вона може перебувати невідомо.

Правоохоронці встановили, що до зникнення розшукуваної причетний її 46-річний співмешканець. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс жінці декілька ударів стільцем по голові, після чого поїхав. Через деякий час чоловік вирішив перевірити як себе почуває жінка, тож поїхав знову до будинку. Там фігурант виявив, що вона лежить на підлозі без ознак життя.

Щоб приховати вбивство, зловмисник завантажив тіло у багажник свого авто, вивіз у лісосмугу неподалік села та закопав. Стілець, яким бив жінку, він викинув неподалік місця поховання.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили чоловіка, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого.