Київ загруз у системній кризі, яка виникла через заполітизованість керівників КМДА, – Владислав Трубіцин

Система виконавчої влади занадто політизована і від цього страждає Київ та усі містяни

Про це в інтерв’ю на YouTube-каналі InterVizor.TV заявив депутат Київради від "Слуги народу", глава міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

"Київ – це столиця країни, це мегаполіс і це складний механізм. І результатом його позитивного розвитку стане саме розділення посад та повноважень мера та голови КМДА", - сказав він.

Адже наразі, за словами депутата, за ширмою зовнішнього успіху і благополуччя в Києві ховається вельми неефективна робота в КМДА, особливо в частині функціонування комунальних підприємств.

"Де-факто КМДА – заручниця політичної ситуації в країні, і ми не бачимо якісних змін і позитивної динаміки в розвитку міста", - наголосив він.

Владислав Трубіцин також зазначив, що зараз Київ знаходиться в системній управлінській кризі, яка породжена тим, що в діяльності столичної влади багато політики і її зусилля спрямовані на вирішення політичних питань, а не на організацію господарського життя столиці.

"І саме тому господарська діяльність для міської влади вже навіть не на другому місці", - підкреслив він.

Підсумовуючи депутат додав, що КМДА вимагає кардинального перезавантаження при усуненні з її роботи політичної складової і конфлікту з центральною владою. "А перезавантаження столичної виконавчої влади та її подальші дії повинні формуватися в діалозі з громадськістю, з киянами. Це важливо", - наголосив Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю РБК-Україна Владислав Трубіцин заявляв, що через надмірну політизованість виконавча влада Києва працює неефективно, що негативно відбивається на житті киян.