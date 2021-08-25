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25 серпня 2021, 15:41 287

Владислав Трубіцин назвав головні проблеми Києва, які з'явились через поганий менеджмент у КМДА

25 серпня 2021, 15:41 287
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Головна проблема Києва, яка породжує всі больові точки, — відсутність системного менеджменту і управлінська криза на рівні КМДА

Про це в інтерв’ю Кyiv.Рress заявив депутат Київради від "Слуги народу", глава міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, наслідком поганого менеджменту є ті проблеми, які у всіх на слуху. "Це і хаотична забудова, без генплану і без єдиного архітектурного бачення. І житлово-комунальне господарство, адже велика частина інфраструктури ЖКГ міста на межі колапсу і вимагає системного оновлення", - додав депутат.

При цьому Владислав Трубіцин підкреслив, що транспортна інфраструктура і громадський транспорт також проблемні. "У Києві не відкриваються нові станції метро, вже 20 років ніяк не виходить добудувати Подільсько-Воскресенський міст, а решта мостів — в аварійному стані", - сказав він.

Крім того, наголосив глава МФО "Успішний Київ", відсутня чітка політика щодо вуличної торгівлі та МАФів, що породжує системну корупцію, і недоотримання коштів до бюджету міста. "А "вишенькою на торті" є неефективна робота переважної більшості комунальних підприємств, які тільки тягнуть гроші з бюджету Києва", - сказав він.

Політик впевнений, що саме безпосередній поділ посад міського голови та голови КМДА дозволить значно покращить якість управління Києвом. "До того ж, такий поділ посад дасть змогу ліквідувати дисбаланс в діяльності КМДА", - підкреслив він.

Підсумовуючи Владислав Трубіцин визнав, що сьогодні в Києві немає ефективної роботи в КМДА і це бачать всі. "Тому настав час контролю міської влади Києва та ефективної комунікації з центральною владою", - наголосив депутат.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю РБК-Україна Владислав Трубіцин заявляв, що через надмірну політизованість виконавча влада Києва працює неефективно, що негативно відбивається на житті киян. "Стан справ у столиці, з точки зору функціонування міських служб, комунальних підприємств, в цілому всього розвитку міста точно в негативній динаміці і потребує не просто допомоги, а втручання центральної влади. Кияни заслуговують на краще життя - і за якістю, і за комфортом", - вважає він.

Київ Владислав Трубіцин КМДА

 
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