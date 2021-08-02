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02 серпня 2021, 14:14 60

Владислав Трубіцин: Без розробки нового Генплану Київ не впорається з хаотичною забудовою

02 серпня 2021, 14:14 60
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Щоб вирішити проблему хаотичної забудови, яка спотворює вигляд Києва і робить його все менш комфортним для життя, в першу чергу потрібно розробити і прийняти новий Генеральний план Києва

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, ключ до вирішення проблеми хаотичної забудови - новий Генеральний план Києва. "Зараз місто живе взагалі без Генплану, адже термін дії останнього закінчився ще в 2020-му, а з прийняттям нового міська влада продовжує тягнути", - додав Трубіцин.

Але просто прийняти новий Генплан, впевнений політик, звичайно ж, недостатньо: "По-перше, Генплан повинен бути розроблений і прийнятий з урахуванням інтересів міста і городян, а не тільки бізнес-апетитів забудовників. Тобто в новому Генплані повинні бути не тільки місця під забудову, а й соціальна і транспортна інфраструктура – школи, дитсадки, розв'язки, парковки, а також зелені зони і зони відпочинку".

"А по-друге, новий Генплан має стати своєрідною священною книгою і для міської влади, і для бізнесу. Тобто і міська влада, і забудовники повинні, нарешті, зрозуміти, що хаотична забудова навіть у середньостроковій перспективі, не кажучи вже про довгострокову, не вигідна нікому. Коли місто естетично спотворюється, стає малопридатним для життя і менш комфортним, втрачають не тільки кияни і міська влада, а й бізнес, у тому числі будівельний. Упевнений, він не зможе нормально розвиватися в малопридатному для життя людей мегаполісі", - підкреслив Трубіцин.

Глава МФО "Успішний Київ" додав, що ще однією причиною хаотичної забудови є корупція. "І боротьба з нею повинна бути максимально жорсткою. Але одним тільки посиленням боротьби її не перемогти. Нульова толерантність до будь-яких корупційних проявів повинна поєднуватися з діалогом влади і бізнесу і виробленням в результаті такого діалогу єдиних для всіх, прозорих і зрозумілих правил гри на будівельному ринку", - підкреслив Трубіцин.

Нагадаємо, раніше Владислав Трубіцин заявляв, що КМДА стала заручницею політичної ситуації в країні, через що немає якісних змін і позитивної динаміки в розвитку міста. Виправити ситуацію, за його словами, можна, якщо розділити посади голови КМДА і мера. "Адже безпосередній поділ посад міського голови і голови КМДА дозволить зробити процес децентралізації більш ефективним і значно поліпшить якість управління таким мегаполісом, як Київ", - вважає Трубіцин.

строительство Київ КМДА Владислав Трубіцин

 
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