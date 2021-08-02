Владислав Трубіцин: Розділення посад мера і голови КМДА поліпшить якість управління Києвом

Київська міська державна адміністрація стала заручницею політичної ситуації в країні, що не дозволяє їй ефективно управляти господарським життям столиці. Поділ посад мера Києва і голови КМДА дозволить поліпшити якість управління містом

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, за ширмою зовнішнього успіху і благополуччя в Києві ховається вельми неефективна робота в КМДА, особливо в частині функціонування комунальних підприємств.

"Проблем у столиці накопичилося багато, - вважає Трубіцин. - А через неефективну і непрозору систему управління містом вони тільки загострюються. І не бачити цього кияни просто не можуть. Ми повинні визнати, що, незважаючи на активний процес децентралізації в Україні, який триває вже 7 років, столиця досі не відчула повною мірою можливості цієї реформи".

"Київ - найбільш населене місто, столиця, складний організм. Організація його повсякденного життя і стратегічний розвиток вимагає, щоб в роботу керівника виконавчої влади Києва не втручалася політика. Але сьогодні, на жаль, це не так. Де-факто КМДА - заручниця політичної ситуації в країні, і ми не бачимо якісних змін і позитивної динаміки в розвитку міста", - зазначив політик.

Трубіцин також підкреслив, що вже давно необхідно розділити посади голови КМДА і мера. "Адже безпосередній поділ посад міського голови і голови КМДА дозволить зробити процес децентралізації більш ефективним і значно поліпшить якість управління таким мегаполісом, як Київ", - заявив лідер МФО "успішний Київ".

За словами Трубіцина, відділення політики від господарської діяльності може вирішити кризу в київській владі. "Є міськрада - там депутати, фракції, мер, секретар – ось місце для дискусій і політики. КМДА і, відповідно, керівник виконавчої влади Києва повинні займатися вибудовуванням відносин з Кабінетом міністрів, президентом, іншими органами влади в інтересах розвитку столиці", - заявив він.

Функціонування міста, підкреслив Трубіцин, "не може бути заручником чиїхось амбіцій або політичних комбінацій. Адже погодьтеся, коли немає ефективної та якісної роботи комунальних служб, коли у киян немає гарячої води місяцями, коли у міста немає чіткого плану роботи з оновлення ЖКГ, то при чому тут політика? Треба наводити порядок, крок за кроком, день за днем. Це системна планова робота".

Нагадаємо, напередодні з ініціативи Владислава Трубіцина відбувся круглий стіл "Управління Києвом: як знайти баланс між господарською діяльністю КМДА та політикою" на якому було висловлено експертну думку, що суміщення однією особою посад голови КМДА і мера Києва порушує конституційний принцип поділу влади і роблять столичну владу практично безконтрольною.