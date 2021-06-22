У Пуща-Водиці демонтували паркан на скандальному будівництві, – депутат Київради Владислав Трубіцин

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Міські служби провели демонтаж паркану на місці резонансного будівництва у Пуща-Водиці.

Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Київради Владислав Трубіцин.

За його словами, кияни були обурені тим, що серед лісу у Пуща-Водиці вирубують вікові дуби на ділянці площею 21 гектар і на цьому місці збираються будувати житловий квартал.

"В оренду терміном на 15 років цю ділянку віддали ще у 2007 році, а у 2015 році міська влада ухвалила достроково розірвати рішення договору оренди. Але землекористувач оскаржив це рішення та скасував його через суди", - сказав Владислав Трубіцин.

Він наголосив, що невідомі особи на тракторах самовільно облаштували технічну дорогу, ламаючи кущі та підлісок. До того ж на земельну ділянку завезли бетонні блоки та звели величезний паркан.

"Жодних дозволів на встановлення паркану і прокладення шляху до ділянки забудовник не має. Тому працівники КП "Київблагоустрій" спільно з "Муніципальною вартою" та працівниками поліції, незважаючи на шалений спротив невідомих молодиків, демонтували незаконно встановлений паркан", - підкреслив депутат Київради.

Підсумовуючи, Владислав Трубіцин зазначив, що Київрада знову розгляне проєкт рішення про розірвання договору оренди, аби не допустити жодного будівництва в Пуща-Водиці.