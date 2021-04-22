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22 квітня 2021, 16:35 12

Владислав Трубіцин: Фінансово-кредитна підтримка підприємців – дієвий засіб допомоги в умовах карантину

22 квітня 2021, 16:35 12
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Рішення депутатів Київради дасть можливість малим та середнім підприємцям брати кредити на підтримку свого бізнесу всього під 1%.
Рішення депутатів Київради дасть можливість малим та середнім підприємцям брати кредити на підтримку свого бізнесу всього під 1%.
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Столичні депутати 81 голосом «за» підтримали внесення змін до рішення Київської міськради від 12 листопада 2019 року «Про затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки». Це рішення дасть можливість малим та середнім підприємцям брати кредити на підтримку свого бізнесу всього під 1%.

Про це стало відомо з повідомлення депутата Київради, голови Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою Владислава Трубіцина на його сторінці у Фейсбук.

Як заявив Владислав Трубіцин, який представляв проєкт змін до Комплексної програми, фінансово-кредитна підтримка столичних підприємців стане дієвим засобом допомоги малому та середньому бізнесу з боку київської міської влади в умовах карантинних обмежень.

"У 2020 році банківськими установами було надано кредити позичальникам по 111 кредитним договорам. З них 72 – малим підприємствам, 21 – середнім підприємствам, 18 – ФОПам на загальну суму близько 200 млн грн. З травня по грудень 2020 року в рамках реалізації програми створено 434 робочих місць. До бюджетів усіх рівнів перераховано 250,3 млн грн податків та зборів", - резюмував депутат.

За словами Владислава Трубіцина, вже на сьогодні 146 суб’єктів малого та середнього бізнесу скористались можливістю компенсації відсотків по отриманим кредитам. Тому сьогоднішнє рішення виділити кошти на забезпечення програми стало важливим з огляду на те, що "вже погоджено надання фінансово-кредитної підтримки на суму понад 12,4 млн грн при умові компенсації 99%. І це без врахування нових позичальників, які будуть звертатися до банківських установ".

Депутати Київради 81 голосом "за" підтримали внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019...

Posted by Владислав Трубіцин on Thursday, April 22, 2021

Нагадаємо, раніше депутат Київської міськради Владислав Трубіцин звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини та Департаменту містобудування та архітектури щодо проведення огляду технічного стану, складання акту технічного стану і винесення припису в разі невідповідності умов стосовно початку будівельних робіт на місці історичного будинку по вулиці Тургенєвській, 19. Він також подав заяву про підозру щодо знищення пам’ятки культурної спадщини до Національної поліції.

Україна Київ Київрада ФОП Владислав Трубіцин

 
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