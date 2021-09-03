Михайло Добкін звернувся до харків'ян: Приходить час захистити те, що нам дорого

Відповідне звернення Михайла Добкіна оприлюднено на його каналі в YouTube.

Звертаючись до харків'ян, Михайло Добкін заявив (текст заяви подаємо мовою оригіналу):

"Я – Михаил Добкин. Я родился и вырос в Харькове. Я – харьковчанин. В нашем городе живут люди, которые не боятся говорить правду и называть вещи своими именами.

Тут живут те, кто привык делать, а не просто говорить. Вы все меня хорошо знаете, и у нас с вами много общего. Одна родина, одни взгляды, одни ценности. МЫ – свои. Чужаки не понимают Харьков. Не могут смириться с его сильным характером. Искусственно ограничивают его амбиции. Боятся, что именно с Харькова начнется экономическое восстановление Украины.

ОНИ заставляют нас выбирать: язык или мова. Но если наш родной язык – русский, если язык, на котором МЫ мечтаем или поем колыбельные нашим детям, – русский, если язык, на котором МЫ говорим со своими родителями, – русский, то МЫ имеем абсолютное право на использование нашего языка везде. Нам нужны и мова, и язык.

Трусы и бандиты прячут лицо под балаклавами и выдают себя за патриотов. А патриотизм превратился в товар и ассоциируется с беспределом. Но так больше не будет! История 20 века полна примеров того, к каким трагедиям целых народов приводит подмена патриотизма национализмом. Свою Родину МЫ любим. Но националистами быть не хотим.

Пока ОНИ с Томосом наперевес доказывают, что их вера правильная, МЫ продолжаем ходить в свою церковь. Наш Бог един, наша церковь едина и неделима. В Библии сказано: "Стойте в вере, будьте мужественны и тверды". В этом и есть сила. Наше Рождество – 7 января, а не 25 декабря.

ОНИ хотят распоряжаться памятью Победы, хотя не имеют к ней никакого отношения. Можно переписать учебники истории, можно подтасовывать факты, можно сжечь книги. Но только память выжечь нельзя. Потому каждый год 9 Мая МЫ несем цветы к Вечному огню. Победу нельзя ни забыть, ни предать!

Когда пришла беда в Украину и началась война, Харьков принял у себя беженцев, людей, для которых Украина – родной дом. И эти люди здесь чувствуют себя как дома: их не попрекают тем, что "не так говоришь, не так думаешь, не те праздники отмечаешь". МЫ – одна семья.

Все это – наши ценности. И это МЫ с вами сделали так, что Харьков смог сохранить свое Я, свое лицо и свою идентичность. Нашу идентичность.

ОНИ ведут себя так, как будто нас не существует. Но нас не просто много. Нас намного больше, чем они думают. И МЫ обязаны заявить о себе. С нами нельзя не считаться.

МЫ не "перекрасились" и не изменили себе, так, как это сделали ОНИ. МЫ остались собой, а Харьков сохранил свое лицо и достоинство. И снова приходит время защитить то, что нам дорого!

Вспомни друзей, знакомых, близких и родных, которые думают так же, как МЫ. Приходи сам и приводи своих! Время решить: или МЫ – их, или ОНИ – нас. Присоединяйся к своим. 080 033 08 11"