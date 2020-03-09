Нафта стрімко подешевшала. Що буде з цінами на паливо в Україні?
Однозначний плюс для України – енергозалежної держави – зниження витрат на нафту, нафтопродукти і газ. На скільки? Пропорційно динаміці на світовому ринку. Відразу скажу, що це не буде 30%. Нафта – лише одна складова в ціні нафтопродуктів, на яку припадає 30-40%. Відповідно, зниження цін на нафтопродукти має скласти 10-15%. У нашому випадку треба стежити за котируваннями нафтопродуктів, а не нафти, темпи змін не завжди пропорційні.
А тепер головний аспект: нафта і нафтопродукти купуються за валюту. Вищесказане справедливе у валютному еквіваленті та, якщо ми говоримо про ціни на колонках, питання впирається у валютний курс. Яким він буде? Проблема в тому, що разом з нафтою зазвичай валяться ринки важливих для нас експортних позицій – металургійної та аграрної продукції. Приплив валюти в країну зменшується і це штовхає курс валют вгору. А з ним і ціни на імпортні товари, зокрема паливо. Якщо припустити, що курс залишиться незмінним, то з урахуванням того, що існував ще до останніх подій потенціалу для зниження (а він чималий) ціна на дизпаливо може впасти до 20 грн/л (сьогодні в середньому 25,8 грн). Але може трапитися і так, що нинішня ціна буде за щастя, якщо валютний курс відлетить.
Як складеться пасьянс цього разу, складно сказати, ринки змінюються. На відміну від попереднього краху нафтових цін в 2015-2016 роках, сьогодні є вкрай важливий фактор коронавіруса, який реально чинить серйозний вплив на попит. Ну і ніхто не знає, як тепер складеться діалог в рамках нафтовидобувного картелю. Може росіяни заявлять, що, мовляв, лихий поплутав і скоротити видобуток за пропозицією арабських колег було не такою вже й поганою ідеєю.
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